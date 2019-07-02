الإمارات تتفاوض على 10 اتفاقيات للتجارة الحرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة



تجري دولة الإمارات، مفاوضات في إطار مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، مع عدد كبير من الدول، لإبرام اتفاقيات تجارة حرة، من أجل تعزيز موقعها، كمركز للتجارة، وكوجهة للاستثمار.

وتشمل قائمة الدول والمجموعات التي يتم التفاوض معها حالياً، بحسب البيانات المتوافرة من وزارة الاقتصاد، كلاً من: الاتحاد الأوروبي، ودول الميركسور، واليابان، والصين، وكوريا، وأستراليا، وباكستان، والهند، بالإضافة إلى تركيا، ونيوزيلاندا، التي تم التوقيع معها بالأحرف الأولى. وتهدف الاتفاقيات إلى زيادة الصادرات الإماراتية، وتحسين تنافسية الصادرات في هذه الأسواق، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهذه الدول مجتمعة حوالي 780 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات وزارة الاقتصاد بنهاية العام 2017.

وحققت الإمارات 59 جولة تفاوضية، حوالي 40% منها مع الاتحاد الأوروبي، وكانت اتفاقيات التجارة الحرة بشكل عام تقف عند إلغاء الرسوم الجمركية عن التجارة في السلع، وقد تخطت ذلك لتشمل طائفة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الحواجز غير التعريفية، والخدمات، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة، وتسوية المنازعات.

ويمكن إدراج قضايا جديدة في سياق المفاوضات، مثل الأنظمة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات، فضلاً عن توفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية الناجمة عن زيادة تسرب المنتجات المقلدة إلى الأسواق، وتغير مفهوم اتفاقيات التجارة الحرة جذرياً، ليمتد إلى أبعد من النطاق التقليدي للتجارة في السلع، ومعالجة قضايا السياسة العامة التي تتجاوز الحدود المحلية .