أخبار قصيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **تسلمت شركة الاتحاد للقطارات عروض الشركات المتنافسة على العقد رقم «دي» ضمن المرحلة الثانية من مشروع شبكة قطار الاتحاد. وذكرت «ميد» أن العقد يشمل خطاً بطول 98 كيلومتراً، وهو جزء من الخط الحديدي الرئيسي، إضافة إلى وصلة لربط منطقة الطويين في الشارقة بطول 29 كيلومتراً.

**ثبتت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية؛ وهي شركة خاصة مقرها أبوظبي عند درجة Baa3 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة: إن هذا التصنيف تم دعمه بالملف المالي القوي vللشركة واستثماراتها في مجال العقارات والأسهم الخاصة.

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**ثبتت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل لشركة «طاقة» عند A3 وP-2 على التوالي، في حين رفعت التصنيف الائتماني الأساسي إلى b1، مشيرةً إلى أن النظرة المستقبلية لجميع هذه التصنيفات لا تزال مستقرة. وقالت إن التصنيفات تعكس استقرار أداء الشركة التشغيلي في مجالي النفط والغاز، والتراجع التدريجي في مستويات الدين لديها.

**أفادت «أورينت للتأمين» أنها تقدمت لمؤسسة النقد العربي السعودي بطلب تأسيس فروع لها داخل المملكة، منوهة إلى أن الطلب ما زال قيد البحث والدراسة من الجهة المختصة. وتعتزم الشركة تأسيس شركة تأمين بالسعودية برأسمال 200 مليون ريال.

**وافق مجلس إدارة شركة «دي إكس بي إنترتينمينتس»، أمس، على الدخول في اتفاقية بشأن العلامة التجارية الخاصة بشركة «سيكس فلاجز» والتسويات المعنية.