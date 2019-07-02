«مِراس» تطرح بطاقات الدخول إلى «سيتي ووك» و«لامير»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تعاونت مِراس للتسلية والترفيه مع دبي للسياحة هذا العام ضمن مفاجآت صيف دبي؛ حيث قدمت خصماً يصل إلى 60٪ على مجموعة من الوجهات الترفيهية الأكثر زيارة في دبي.

وتقدم مِراس للتسلية والترفيه خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تقام ضمن مهرجان مفاجآت صيف دبي، وتستمر إلى 3 يوليو/تموز 2019، بطاقتي صيف للدخول إلى وجهاتها في منطقة سيتي ووك النابضة بالحياة أو الوجهة الشاطئية لا مير.

وتتيح بطاقات صيف سيتي ووك، والتي يبلغ سعرها 150 درهماً دخولاً لمرة واحدة إلى أروع الوجهات الترفيهية، بما في ذلك ذا جرين بلانيت، وباقة بريميوم إلى هب زيرو،إضافة إلى دخول لطفل مع شخص بالغ إلى ماتيل بلاي تاون، وتذكرة باقة فضية لسينما روكسي. وتبلغ قيمة هذه البطاقة المثالية للعائلات 441 درهماً، وهو ما يعني توفير 291 درهماً.

ولمحبي الأنشطة المائية، توفر بطاقة صيف لا مير اختيار تجربة واحدة في لا مير في سينما روكسي مع دخول إلى منتزه لاجونا المائي. تخوّل البطاقة حامليها وصولاً مباشراً إلى الوجهة الشاطئية متيحة لهم معاودة الدخول غير محدود ب150 درهماً فقط.

تتوفر البطاقات خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بينما ستكون صالحة للاسترداد حتى 3 أغسطس/آب 2019. يمكن شراء التذاكر من أي منفذ من منافذ البيع المشاركة.