«سي إن إن»: دبي الأكثر إثارة وحداثة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تقرير لها إن دبي، وبعد أن كانت في عام 1993 مدينة مغمورة، أصبحت اليوم واحدة من أكثر المدن العالمية إثارة وحداثة ووجهة للأثرياء، حيث أشارت إلى أنها استهلت ثورتها المعمارية بعدد من المعالم التي يبرز منها فندق برج العرب، الذي أصبح نقطة الجذب الأولى لنخبة العالم، وهو أيقونة دبي التي تبرز بين معالمها الكثيرة.

وأضافت الشبكة، أن مهبط الطائرات بالفندق، والذي يقع على ارتفاع 212 متراً.