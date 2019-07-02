شراء أجنبي ومؤسساتي يعزز مكاسب سوق دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

حفز «الإمارات دبي الوطني» سوق دبي المالي نحو مزيد من المكاسب، لليوم الثاني على التوالي، بنسبة ارتفاع 0.57%، على وقع صفقة «دينز»، التي دفعت الأجانب والمؤسسات لمواصلة الشراء، لكن بحدود ضيقة، نظراً للسيولة الهزيلة في وقت تماسك سوق أبوظبي بدعم «اتصالات».

سجل صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) في سوق دبي 37 مليون درهم كمحصلة شراء، وكذلك المحافظ الاستثمارية ب 11.8 مليون درهم، في مقابل اتجاه الشريحتين نحو التسييل بسوق أبوظبي.

واحتل«الإمارات دبي الوطني» صدارة التداولات في سوق دبي من حيث القيمة ب 30 مليون درهم، وارتفع 0.88% عند 11.45 درهم، في حين تصدر «سلامة للتأمين» التداولات من حيث الكمية بنحو 14.24 مليون سهم، وزاد 3.07% إلى 0.604 درهم.

وركز الأجانب (غير العرب) مشترياتهم، أمس على أسهم البنوك والعقار، وتحديداً «إعمار العقارية»، و«الدار»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، فيما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «العالمية القابضة»، و«سلامة للتأمين»، و«جي إف إتش».

وبلغت سيولة الأسواق 251.5 مليون درهم، منها 136.4 مليون درهم في دبي، و115.14 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 118.6 مليون سهم، توزعت بواقع 86 مليون سهم في دبي، و32.6 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.57% عند مستوى 2673.68 نقطة، مدفوعاً بأسهم شركات العقار والبنوك والسلع والتأمين والنقل والخدمات والاتصالات. وارتفع قطاع البنوك 0.88% بدعم من «الإمارات دبي الوطني» بالنسبة ذاتها (0.88%)، إضافة إلى ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.17%.

وزاد قطاع العقار بنسبة 0.27% بفعل ارتفاع «إعمار العقارية» 0.22%، و«إعمار مولز» 0.99%، و«ديار» 0.64%، و«داماك» 0.43%، و«أرابتك» 0.66%.

وصعد قطاع النقل 0.11% نتيجة صعود سهم «العربية للطيران» 0.95%، و«الخليج للملاحة» 1.29%، وذلك أمام تراجع «أرامكس» 0.71%.

وتماسك قطاع الاستثمار مع استقرار «دبي للاستثمار»، وارتفع «شعاع كابيتال» 1.78%.

بدوره، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع لا يكاد يذكر 0.03% أي قرب إغلاقه السباق 4978.56 نقطة، بدعم رئيسي من سهم «اتصالات».

وارتفع قطاع الاتصالات 0.48% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وبالعكس، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.14% بعد تراجع «أبوظبي الأول» 0.27% في وقت ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.36%، واستقر «أبوظبي الإسلامي» دون تغيير.

كما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.56% مع تراجع «الدار» 0.53%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.93%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.17% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 1.06%، وذلك على الرغم من ارتفاع «إشراق» 1.53%.

وانخفض كذلك قطاع الطاقة 0.4% نتيجة انخفاض «طاقة» 1.13%، و«أدنوك للتوزيع» 0.75%، فيما أغلق «دانة غاز» على استقرار.

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني التداولات» في سوق دبي، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 21.86 مليون درهم، وأقفل عند 4.48 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 20.65 مليون درهم، مغلقاً عند 5.17 درهم.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 48 مليون درهم، مغلقاً عند 14.72 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات وصلت إلى 15 مليون درهم، ليغلق عند 16.76 درهم، ثم سهم «الدار» بتداولات وصلت إلى 13.6 مليون درهم، وأغلق عند 1.88 درهم.

وسجل سهم «اكتتاب» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 14.71% ليغلق سعره عند 0.195 درهم، وبالعكس، تراجع سهم «الاستشارات المالية الدولية» 6.25% إلى 0.195 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم «الجرافات البحرية» بنسبة ارتفاع 6.06% إلى 3.5 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «أسمنت الخليج»، منخفضاً بنسبة 9.72% إلى 0.65 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 35.25 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.85 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و30.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و1.1 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 35.25 مليون درهم محصلة بيع. وسيطر التباين مجدداً على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار بلغ 11.8 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 6.25 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بدبي بصافي 11.78 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بأبوظبي بصافي 6.5 مليون درهم محصلة شراء.