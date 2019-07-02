46 % من المتاجر تفقد معاملات من عملاء لا يحملون النقد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة فيزا العالمية النقاب عن نتائج دراسة تجارية استقصائية مستقلة تتناول انطباع تجار التجزئة الصغار في دولة الإمارات حول استخدام المدفوعات الرقمية (مدفوعات البطاقات والهواتف المتحركة) وتأثيرها في أعمالهم. واستهدفت الدراسة مجموعتين من تجار التجزئة، من الذين يقبلون المدفوعات الرقمية؛ وأولئك الذي يقبلون المدفوعات النقدية فقط.

أظهرت الدراسة امتلاك 56% من محلات التجزئة الصغيرة التي تقبل المدفوعات الرقمية أجهزة دفع لا تلامسية، فيما يميل 77% منهم إلى الاستثمار في توفير تقنيات دفع جديدة في المستقبل القريب. وقد أبدى 70% من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع رضاهم عن استخدام المدفوعات الرقمية لتوفيرها مستويات عالية من الأمان ضد الاحتيال.

ووفقاً للبائعين الذين شملهم الاستطلاع، تساعد المدفوعات الرقمية في التصدي للتحديات المتعلقة بقبول الدفع النقدي فقط، والتي تتمثل في: (1) احتمال سرقة الأموال من قبل الموظفين. (2) ارتفاع احتمالية حدوث الأخطاء. (3) عملية حسابات معقدة. وينصح 83% من البائعين الذين يقبلون المدفوعات الرقمية أصحاب الأعمال الذين يقبلون الدفع النقدي فقط بالبدء فوراً بقبول هذا النوع من المدفوعات.

أما على مستوى تأثير المدفوعات الرقمية في الأعمال، أفاد 63% من البائعين المشمولين في الدراسة بأنهم شهدوا تحسناً في معدلات إقبال العملاء، فيما قال 68% أن إيراداتهم قد ارتفعت بعد البدء بقبول المدفوعات الرقمية. وبشكل عام.

ويعتزم 50٪ من تجار التجزئة الذين لا يقبلون سوى المدفوعات النقدية الاستثمار في تقنيات دفع جديدة. وقد أقر نحو 46٪ بخسارة معاملة شراء بسبب عدم حمل العملاء أي نقود أثناء عملية الشراء. ويتوقع 50٪ من التجار الذين شملتهم الدراسة أن يتحسن إقبال العملاء على متاجرهم بمجرد البدء بقبول المدفوعات الرقمية، فيما يتطلع 46٪ ممن شملتهم الدراسة إلى زيادة إيراداتهم بمجرد بدء قبول المدفوعات الرقمية.