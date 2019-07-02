«الشارقة لإدارة الأصول» و«بيئة» تنظمان ورشة حول إعادة التدوير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بالتعاون مع شركة «بيئة»، ورشة عمل في سوق الجبيل، بمشاركة 50 من موظفي شركة الشارقة لإدارة الأصول، حول أهمية إعادة تدوير علب المياه وغيرها من المواد للاستفادة منها في مكاتبهم ومنازلهم، والتعرف إلى طرق العيش بشكل مستدام من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقال إبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في شركة الشارقة لإدارة الأصول: «يسعدنا التعاون مع «بيئة» في تطوير وتوعية موظفينا حول إعادة التدوير، فلا تنفصل التنمية البيئية المستدامة عن التنمية الاقتصادية».

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