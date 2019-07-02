«الإمارات دبي الوطني ريت» تحصل على 650 مليوناً تسهيلات من «المشرق»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أكدت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، حصولها على تسهيل تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية من بنك المشرق بمبلغ 177 مليون دولار (650 مليون درهم). وسيُستخدم هذا التسهيل في إعادة تمويل 134.5 مليون دولار (494 مليون درهم ) من ديون الإمارات دبي الوطني ريت الحالية، الأمر الذي يسهم في تخفيض تكلفة التمويل، فضلاً عن تخصيص تمويل إضافي لعمليات الاستحواذ وأغراض الشركة.

وتُحتسب فائدة على التسهيل، الذي يبلغ مدته 12 سنة، على السنوات الأربع الأولى فقط، على أن يُسدد 80٪ من قيمة التسهيل خلال السنوات الثماني التالية وتُسدد النسبة المتبقية 20% دفعة واحدة في نهاية مدة التسهيل. وسيجري احتساب هذه الفائدة على التسهيل الجديد وفقاً لمعدل الإيبور لمدة 3 أشهر + هامش ربح بنسبة 2.65% ما سيخفض التكلفة الإجمالية لديون الإمارات دبي الوطني ريت.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: يمثل التسهيل الذي حصلنا عليه من بنك المشرق أهمية لإعادة تمويل ديوننا الحالية بغرض تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف لصالح الإمارات دبي الوطني ريت، وكذلك دعم برنامج عمليات الاستحواذ. ونعتزم تنويع نسب ملكيتنا من خلال زيادة المخصصات الموجهة للقطاع العقاري البديل الذي نرى أنه يحظى بدرجة كبيرة من النمو والمرونة في ظل ظروف السوق الحالية.

وقال أحمد عبد العال، نائب الرئيس للشؤون التنفيذية، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: يسرنا أن نتعاون مع شركة الإمارات دبي الوطني ريت في هذا التسهيل المصرفي، لنوفر لهم حلاً مناسباً لهم لتسريع تحقيق أهدافهم المستقبلية. نعتقد في المشرق أن هذا هو الوقت المناسب لدعم خطط إعادة التمويل والنمو لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، وذلك نظراً للعدد المتزايد من المؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن أصول استراتيجية في القطاع العقاري، بهدف تحقيق مكاسب طويلة الأجل. نعتبر أن هذا التسهيل يمثل إمكانية للشركة لتزويدهم بمنصة لتطوير محفظة استثماراتهم للأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي تحقيق الاستفادة للاقتصاد المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل.