شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال: تخفيض 20%؜ على بضائع مشروع جسور إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك هيكلة لعدد من الشركات التابعة للنقل البحرى والبرى بهدف تسهيل ودعم عمليات التصديرلقارة أفريقيا سواء شركة النصر أو شركة مصر.

وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزارة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراث والمئات من المصدرين والقطاع الخاص.

طالبت الوزارة بمشاركة القطاع الخاص لانجاح المشروع، خاصة إنه يمكن الحصول على أسعار أقل 20%؜ من بقية الشركات نتيجة التنظيم وكبر حجم التجارة.

وأشارت الوزارة إلى إطلاق ابليكيشن خاص بعملية التصدير .