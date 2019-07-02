شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي قيمة دعم المواد البترولية خلال الثلاث سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل دعم المنتجات البترولية الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى وفيما يلي قيمة دعم المنتجات البترولية خلال الثلاث سنوات الماضية:
1-بلغت قيمة دعم المنتجات البترولية خلال ال 9 أشهر الأولي من السنة المالية الحالية 2019-2018 60.1 مليار جنيه.
2- كما بلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2018-2017 نحو 120 مليار جنيه.
3-وبلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2017-2016 نحو 122.4مليار جنيه
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