شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة والصناعة: نقل الخبرات لأفريقيا يساهم فى زيادة التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه من المهم زيادة المكون المحلى فى الصناعات العالمية فى مصر مما يسمح لها الدخول إلى قارة أفريقيا خاصة بعض الدول الآسيوية التى لديها رغبة فى ذلك، مشيدة بأهمية مشروع جسور التجارة لأسواق وسط وشرق أفريقيا.

وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه وزارة قطاع الاعمال العام، بحضوروزارة قطاع الاعمال العام ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس والمئات من المصدرين والقطاع الخاص.

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وأضافت الوزارة إننا بدأنا من 6 أشهر، مع الأفارقة نتعاون فى نقل خبراتنا فى الصناعات التحويلية ونقل المعرفة لهم لتصنيع المواد الخام فى نفس البلد وهذا أمر إيجابى للغاية ومفيد للجانبين، حيث يمكننا الحصول على بعض الخامات بأسعار تنافسية.

وعقبت وزارة قطاع الأعمال العام أن مشغل عالمى هو من سيدير الجسر لمدة 3 سنوات، لافتة إلى أن اختيار ميناء مومباسا لأهميته الكبيرة واستقباله نحو 80%؜ من التجارة الواردة لشرق أفريقيا.

وكشفت أنه سيتم دراسة اختيار أماكن المخازن اللوجستية.