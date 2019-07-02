شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة يوما ثانياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 15 ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 17:31

واصلت مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي وذلك في جلسة اليوم (الاثنين)، يأتي هذا بدعم زيادة الطلب على الأسهم وتوافر السيولة المتاحة للتداول، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 48 في المئة الى 36 مليون دينار في مقابل 24 مليونا لليوم السابق فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 68 في المئة الى 6219 صفقة، بينما تراجعت.الكمية المتداولة 25 في المئة الى 117 مليون سهم في مقابل 156 مليونا.



Advertisements

وصاحب ارتفاع السيولة المتداولة، ارتفاعا في مؤشر السوق الاول الذي سجل أكبر زيادة 0.23 في المئة تعادل 15 نقطة الى 6392 نقطة في مقابل 6377 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.18 في المئة تعادل 11 نقطة الى 5483 نقطة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس أقل زيادة 0.05 في المئة الى 4769 نقطة.

أما أبز الأسهم في جلسة اليوم، فكان سهم هيومن سوفت الذي ارتفع سعره 4.06 في المئة، وصولاً إلى 3.175 فلس، من تداول 254 ألف سهم، بلغت قيمتها 809 ألاف دينار جاءت من خلال 269 صفقة.

وسجل سهم الدولي أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.82 في المئة، هبوطا إلى 269 فلساً، من تداول 13 مليون سهم، قيمتها 3.48 مليون ، نُفذت من خلال 391 صفقة.

ولليوم الثاني يحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 8.1 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.84 في المئة الى 720 فلسا، من تداول 11.4 مليون سهم، تلاه سهم زين بسيولة 4.4 مليون دينار.