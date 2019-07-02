شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: أسعار السلع المستوردة ستنخفض بهبوط الدولار فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ستأثر إيجابيا فى أسعار بعض السلع المستوردة من الخارج، حيث إن فرق العملة سيحقق نسبة بسيطة فى الأسعار قد تصل من 3 – 5 %، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تظهر الأسعار الجديدة للمواطن فى شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الأسعار فى الأسواق لا تتأثر بشكل فورى، كما يظن البعض، حيث إن المتحكم فى الأسعار هي الدورة الاستيرادية للتجار والتى تمثل 3 أشهر، حيث إن التاجر يسدد ثمن السلعة خلال 3 أشهر، ثم يبدأ فى استيراد الجديد من السلع بالأسعار الجديدة وهو ما يظهر فى الأسواق.