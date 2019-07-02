شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: أسعار السلع المستوردة ستنخفض بهبوط الدولار فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ستأثر إيجابيا فى أسعار بعض السلع المستوردة من الخارج، حيث إن فرق العملة سيحقق نسبة بسيطة فى الأسعار قد تصل من 3 – 5 %، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تظهر الأسعار الجديدة للمواطن فى شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الأسعار فى الأسواق لا تتأثر بشكل فورى، كما يظن البعض، حيث إن المتحكم فى الأسعار هي الدورة الاستيرادية للتجار والتى تمثل 3 أشهر، حيث إن التاجر يسدد ثمن السلعة خلال 3 أشهر، ثم يبدأ فى استيراد الجديد من السلع بالأسعار الجديدة وهو ما يظهر فى الأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر الغرفة التجارية بالجيزة: أسعار السلع المستوردة ستنخفض بهبوط الدولار فى سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.