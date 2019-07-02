محلل اقتصادي :الجنيه ثاني أقوى أداء عملة عالميا في 2018

قال محمد نور، محلل اقتصادي، إن أداء الجنيه المصري في العام الماضي جاء أقوى أداء عملة على مستوى العالم، بعد عملة الدولار، وذلك خلال حواره في برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يُعرض على قناة "اليوم"، مع الإعلامية بثينة توكل.
وأضاف "نور"، أن انخفاض عملة الدولار أمام الجنيه المصري من 18 جنيها لـ16.75 جنيه، دليل على صحة كلامه، ولا توجد أي عملة في العالم استطاعت مواجهة الدولار.
وتابع: "الدولار انخفض أمام الجنيه المصري لـ7%، وتم الإعلان عنه عالميا، أن أداء الجنيه المصري تاني أقوى أداء عملة على مستوى العالم بعد الدولار".
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