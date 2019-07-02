شكرا لقرائتكم خبر عن "إيه أسباب التغيرات فى سعر الذهب؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "إيه أسباب التغيرات الحالية فى سعر الذهب عالمًيا وفى مصر؟"، خاصة مع حالة التذبذات فى السعر فى البورصات العالمية، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد.

يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، والإذاعية همسة إمام، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.