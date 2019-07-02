داماك العقارية تبدأ تسليم المنازل للمستثمرين في مجمع "كلاريت" ضمن مشروع أكويا بدبي

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة داماك العقارية عن بدء عمليات تسليم المنازل في مجمّع ’كلاريت‘، أحد المجمّعات الأساسية لـ مشروع أكويا العقاري في دبي ، الذي يمتد على مساحة 55 مليون قدم مربعة. ويحظى مجمّع ’كلاريت‘، الذي يضم 315 منزل تاونهاوس، بموقع متميز تحيط به المساحات الخضراء ومجموعة من أرقى المرافق. وبعد استكمال عمليات تسليم المنازل في مجمّع ’كلاريت‘، ستبدأ ’داماك‘ بتسليم أكثر من 1300 منزل في مجمّعاتها السكنية الأخرى، ضمن المشروع، خلال الأشهر القادمة.

وتسير العمليات الإنشائية في مشروع ’أكويا‘، أضخم مشاريع المجمّعات السكنية لشركة ’داماك العقارية‘، على قدم وساق بدعم من مجموعة واسعة من عقود التطوير التي منحتها الشركة على مدى العامين الماضيين. وتم استكمال عمليات بناء جميع الطرقات الداخلية للمشروع، كما شارفت عمليات بناء المركز المجتمعي المرتقب على نهايتها. وكما سيتم افتتاح متجر ’كارفور ماركت‘ في المشروع مع نهاية العام الحالي. ويمتاز المشروع السكني متعدد الاستخدامات بإطلالاته الساحرة على المروج الخضراء لملعب ’ترامب العالمية جولف كلوب دبي‘، كما يضم باقة متنوعة من أرقى المرافق التي تشمل النوادي الصحية وأحواض السباحة والمدارس والصيدليات، فضلاً عن مجموعة واسعة من المطاعم الفاخرة ووجهات التسوق.

وبهذه المناسبة، قال علي سجواني، المدير العام للعمليات في شركة ’داماك العقارية‘: "يحمل مشروع ’أكويا‘ أهمية خاصة بالنسبة لنا، ويسرنا أن نرحب بأول قاطني منازل التاونهاوس العصرية في مجمّع ’كلاريت‘. وتم تصميم مشروع ’أكويا‘ بعناية فائقة، ليتيح للقاطنين إمكانية التمتع بالطبيعة الساحرة بطرق مختلفة. نحن على ثقة تامة بأن القاطنين الجدد سيستمتعون بتجربة حياة شاملة وفريدة".

ويتميز مشروع ’أكويا‘ بموقعه على امتداد شارع أم سقيم، ويبعد 30 دقيقة فقط عن وسط مدينة دبي، كما حاز منذ إطلاقه على العديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك جائزة "أفضل مشروع تطوير عقاري لملعب جولف"، وجائزة "أفضل ملعب جولف" لملعب ’ترامب إنترناشيونال جولف كلوب دبي‘ خلال حفل توزيع "جوائز العقارات الدولية".

وكانت ’داماك العقارية‘ قد ضاعفت جهودها لاستكمال المشروع خلال العام الجاري، وقامت بتسليم أكثر من 727 منزلاً في مشروع "غالية"، أول برج سكني فاخر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تطوره الشركة.