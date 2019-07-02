Hub71 تواصل تحفيز مجتمع الشركات الناشئة من خلال التمويل الحكومي ودعم المؤسسات

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت "Hub71"، إحدى مبادرات برنامج "غداً 21" والمنصة التكنولوجية العالمية بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار و مايكروسوفت وصندوق "سوفت بنك فيجن" و سوق أبوظبي العالمي ، اليوم عن إطلاق مسابقة Hub71” للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والتي يديرها منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، بالشراكة مع كلٍ من شركة "الدار العقارية" ودائرة الصحة - أبوظبي و"سوق أبوظبي العالمي".

وسوف تستهدف المسابقة مشاركين من شبكة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وتمنح المتسابقين العشرة الذين وصلوا إلى مرحلة التصفيات النهائية الفرصة لتقديم أفكار مشروعاتهم للشركات وأصحاب رأس المال الجرئ وذلك من خلال ورشة عمل تعقد في أبوظبي. ومن المقرر أن تقوم لجنة التحكيم في المسابقة باختيار ثلاثة فائزين لنيل الجوائز التي تقدمها كل من شركة "الدار العقارية" ودائرة الصحة - أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي. وستحصل الشركات الناشئة الفائزة في المسابقة على فرصة للانضمام إلى مجتمع الأعمال ضمن منصة Hub71.

وتهدف Hub71 من خلال هذه المسابقة إلى جذب أفضل روّاد الأعمال من الشرق الأوسط، وتسريع خطط توسعهم، وذلك من خلال توفير حزم الدعم من حيث المعيشة والضمان الصحي والمساحات المكتبية وتأشيرات لروّاد الأعمال مدتها خمس سنوات.

كما تمنح المنصة لرّواد الأعمال الاستفادة من البرامج المخصصة للمؤسسات، والتمويل من شركات رأس المال الجرئ والمستثمرين، بما في ذلك الدعم الذي يوفره مكتب أبوظبي للاستثمار.

وفي معرض تعليقه، قال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: "لقد أتاح لنا التعاون مع الجهات الرائدة في الصناعة بأبوظبي المجال لتوفير طيف متكامل من الفرص لمجتمع الشركات الناشئة بالمنطقة. يأتي ذلك في الوقت الذي تضم أبوظبي صناعات تشهد تحولات رقمية متواصلة وشركات ناشئة تتطلع إلى استكشاف آفاق المستقبل، ما يجعل هذه المبادرة فرصة مثالية للتخطيط لمستقبل نتبوّأ فيه مكانة محورية كمركز لريادة الأعمال والابتكار. ومن خلال تعاوننا مع منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، سوف تدعم مسابقة Hub71” للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الشركات الناشئة الرائدة بالمنطقة، حيث ستساعدهم على توطيد بصمتهم عالمياً."

كما جرى اليوم الإعلان عن الجولة الأولى للتمويل في إطار صندوق مشاريع غداً، الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار أخيراً، والبالغة قيمتها 50 مليون درهم للاستثمار في شركات ناشئة تتخذ من أبوظبي مقراً لها وشركات إدارة صناديق جديدة. وتشمل المجموعة الأولى الشركتين الناشئتين "بت أُواسيس" و"لمسة"، اللتين تتخذان من منصة Hub71 مقراً لهما. كما حصلت كلٌ من شركتي "ياكوب" و"بروتندرز" التزامات بتمويلات من المنصة. ومن المقرر أن تتلقى هذه الشركات درهماً يعادل درهماً مقابل كل درهم ينفقه المستثمرون الأساسيون بها.

من جانبها، قالت إلهام القاسم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار والمدير التنفيذي لبرنامج «غداً 21» بمكتب أبوظبي التنفيذي: "سعداء بهذا الزخم الذي يشهده مجتمع الأعمال والشركات الناشئة في أبوظبي، وبالجهد المتميز الذي تقوم به منصة Hub71 من حيث الفرص التي تتيحها للشركات التي تعمل ضمن المنصة. وقد حظي صندوق مشاريع غداً باستجابة واسعة من كلٍ من الشركات الناشئة التي تتطلع إلى الحصول على التمويل لنمو أعمالها وشركات إدارة الصناديق الجديدة الهادفة إلى ترسيخ حضورها بأبوظبي. يأتي ذلك في الوقت الذي يضطلع الصندوق بدور محوري في تعزيز التوسع للشركات الناشئة ضمن Hub71 ولمنظومة الشركات بشكل عام. لدينا قائمة حافلة بالشركات الناشئة المؤهلة، وإنني متحمّسة للإعلان عن المزيد منها قريباً. ونتطلع إلى تحقيق هذه الشركات انتشاراً، وإلى ترسيخ تأثيرها من خلال ابتكاراتها لتحفيز التحول الرقمي للشركات الأخرى في أبوظبي."

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وخلال إحاطة إعلامية عُقدت اليوم، فقد أعلنت شركة "الدار العقارية" عن أنها سوف تمنح الفائزة في المسابقة استثماراً نقدياً بقيمة 250 ألف درهم وتوفير سكن مجاني في واحدة من العقارات المتميزة التابعة لها لمدة عام، بالإضافة إلى الحصول على تدريب مجاني من شركة التطوير والعقارات. أما بالنسبة لدور سوق أبوظبي العالمي في المسابقة فيتمثل في منح الفائز استفادة مجانية من برنامج المختبر التنظيمي، وهو حاضنة تجارب آمنة للتقنيات التنظيمية، ومنصة عرض مجانية للمشاركة في قمة "فينتك أبوظبي" المقرر انعقادها في شهر أكتوبر المقبل، فضلاً عن إتاحة فرصة للمشاركة في "تحدي فينتك للابتكار في أبوظبي" وفرصة تدريب قيّمة من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي.

وتمنح دائرة الصحة - أبوظبي فرصة للفائزين عبارة عن برامج تدريب ومسرّعات، واستفادة كاملة من الدعم الذي تتيحه الشبكة التابعة للدائرة والتي تضم مؤسسات شريكة ومستشفيات وشركات تأمين صحي ولجنة التقييم التكنولوجي بأبوظبي ومجموعة من الهيئات والجهات الحكومية في الإمارة، بالإضافة إلى توفير فرص مثمرة من القطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الصحة تقوم بتشغيل أنشطة الابتكار الخاصة بها من خلال Hub71، حيث تستهدف دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التقنيات الصحية من أجل تسويق منتجاتها وخدمات على نطاق تجاري في أبوظبي.

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "تتسق أهداف المسابقة مع استراتيجيتنا بشكل وثيق، حيث يشكّل كلٌ من الابتكار والتحول الرقمي العوامل الرئيسية التي ترسي الأساس لإنجاز التميز لعملياتنا، ورؤيتنا في التركيز على احتياجات عملائنا، وتحقيق النمو والتوسع لعملياتنا. وتتيح لنا المسابقة فرصة متميزة للتواصل مع الشركات الناشئة بالمنطقة، واستكشاف سبل تنفيذ أفكارها بالنسبة لشركة الدار."

من جهته، قال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى لسوق أبوظبي العالمي: ""سعداء بهذا الإنجاز المتميز في الشراكة بين Hub71 ومنتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي. يأتي ذلك في الوقت الذي يلتزم سوق أبوظبي العالمي بشكل تام بدعم جهود إرساء منظومة تقنية حيوية ومستدامة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وإننا كمركز مالي دولي وبصفتنا جهة تمكين أعمال المنصة، نتطلع إلى استقطاب المزيد من شركات التقنية المالية لممارسة أعمالها في الشرق الأوسط انطلاقاً من أبوظبي، وتستفيد من الإطار التشريعي المحفّز والمبادرات المخصصة لتحقيق اقتصاد رقمي قائم على البرامج الذكية."

إلى ذلك، قالت الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: "إن هدفنا هو تحقيق الابتكار لمتعاملينا وللفئات المختلفة التي تستفيد من خدماتنا، والذي سيسهم بدوره في اقتصاد أبوظبي ورفاهيتها. ومن خلال هذا الهدف الذي يجمعنا ومنصة Hub71، فسوف نتمكّن من دعم الشركات الناشئة والتي لديها الاستعداد لدعمنا من أجل تحقيق التميز وإرساء أفضل منظومة للرعاية الصحية لأبوظبي."

ووفقاً للنسخة السنوية الـ 12 لتقرير التأثير من منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً سنوياً مجمّعاً بنسبة 90% على مدار السنوات الخمسة الماضية والذي عزّز مكانة المنطقة العربية "كمركز نشط لريادة الأعمال". وتحظى منصة Hub71 وشركاؤها بمكانة متميزة تمكّنها من استقطاب المزيد من الشركات الناشئة إلى أبوظبي باعتبارها السوق الجديد للنمو ومنارة عالمية للابتكار.

من جانبها، قالت مايا رحال، المدير العام لمنتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي: "إننا سعداء بالتعاون مع Hub71 لإقامة هذه المسابقة، لما ستتيحه للمستفيدين من مبادرتنا للتمتع بالمحفزات والفرص التي لم تتوفر إلا بفضل الرؤية الاستشرافية لحكومة أبوظبي والرامية إلى مواكبة التغيرات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي."