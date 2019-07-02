أمازون يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 01-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير ، انخفض السهم في آخر جلساته ليسجل خسائر بلغت نسبته -0.74% بما يعادل -14.08 نقطة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 1844.45 ، ليستهدف مستوى المقاومة 1964.46 استعداداً لمهاجمته . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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