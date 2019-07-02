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شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 01-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فايزر PFIZER INC (PFE) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 43.70 ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد واختراق هذا المستوى ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، وتأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 43.70 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 45.80 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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