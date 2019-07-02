شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 01-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) في آخر جلساته ليسجل أدنى سعر له عند 291.90 ، ليرتد منه ارتفاعاً ويحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.48% بما يعادل 1.42 نقطة ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 291.69 ، ليستهدف مستوى المقاومة 303.93 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد