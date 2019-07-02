اي إم دي محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 01-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -1.07% بما يعادل -0.33 نقطة ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 33.50 ، طيلة ثبات الدعم 29.17 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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