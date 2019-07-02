شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 01-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.45% بما يعادل -0.62 نقطة ، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 141.70 ، طيلة ثبات الدعم 136.47 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه