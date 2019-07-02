شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 01-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة قوية في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.586 درهم، مسجلا مستوى 0.602 درهم، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 0.60 درهم، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.55 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.57 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.60 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط