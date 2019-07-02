شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 01-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث سجل ارتفاع بلغ 0.593 درهم، الا انه تراجع ليغلق عند نفس سعر الفتح وهو 0.573 درهم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 0.55 درهم كمستوى اول ثم 0.50 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.62 درهم

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.56 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.59 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط