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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) يلامس خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 01-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.455 درهم، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 0.44 درهم، ملامسا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل دعما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاعلى لمستوى المقاومة 0.50 درهم كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.44 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.45 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.47درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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