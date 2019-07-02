شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 01-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 11.35 درهم، ملامسا لمستوى مقاومته الحالي عند 11.40 درهم، كما تمكن السهم من الارتفاع اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع ان يواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته 12.10 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى المقاومة الحالي عند 11.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 11.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 11.60 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد