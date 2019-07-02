شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 01-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاحد ليغلق عند مستوى 1.73 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1.75 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما انزلق السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم التالي عند 1.65 ثم 1.60 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.77 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.72 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.74 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط