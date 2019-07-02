ودائع غير المقيمين تفوق حجم القروض بـ 64.5 مليار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوقت ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي الإماراتي على حجم القروض المقدمة لهم بمقدار 64.5 مليار درهم في نهاية شهر مايو /‏‏أيار الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018 وذلك بحسب أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وبلغ رصيد ودائع غير المقيمين نحو 209 مليارات درهم في نهاية شهر مايو الماضي وذلك مقابل قروض بقيمة 144.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها التي تضمنها رصد المصرف المركزي.

ويتضح من خلال احصائيات المصرف المركزي استمرار الجهاز المصرفي في استقطابه لودائع غير المقيمين حيث بلغ الرصيد خلال مايو 2018 نحو 192 مليار درهم قبل أن يرتفع إلى 205.4 مليار درهم خلال شهر سبتمبر من العام ذاته.

ومع نهاية الربع الأول من عام 2019 زاد إجمالي رصيد ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي إلى 208.2 مليار قبل أن يغلق عند مستوى 209 مليارات درهم نهاية مايو.

يشار إلى أن إجمالي الودائع بشكل عام في الجهاز المصرفي بلغت 1.759 تريليون درهم مع نهاية مايو، وفي المقابل فقد بلغ رصيد إجمالي القروض 1.681 تريليون درهم خلال الفترة نفسها. (وام)