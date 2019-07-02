«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على «توباز» بـ 4 مليارات درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت شركة موانئ دبي العالمية عن استحواذها على كامل حصص شركة «توباز» للطاقة والملاحة من شركة النهضة للخدمات (SAOG) وستاندرد تشارترد برايفت إكويتي /‏‏أفيرما كابيتال لقاء 1.079 مليار أمريكي (4 مليارات درهم)، كقيمة إجمالية للصفقة.

وتعتبر «توباز» مزودة عالمية للخدمات والحلول اللوجستية لقطاع الطاقة، وتدير أسطولاً حديثاً يتكوّن من 117 سفينة موجودة بصورة شبه دائمة في بحر قزوين ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وغربي إفريقيا. وتتمتع بمكانة راسخة في سوق بحر قزوين الذي يعد أكبر بحر داخلي في العالم، وأحد أهم الأحواض النفطية الاستراتيجية. وتشكل العقود طويلة الأجل والحواجز الكبيرة أمام الوصول إليه من أبرز سمات هذا الحوض الذي يحتوي على نحو 6% من الاحتياطي النفطي العالمي. كما تتمتع «توباز» للطاقة والملاحة بعلاقات مميزة مع شركات النفط الوطنية والدولية.

وأتاح تركيز«توباز» للطاقة والملاحة المستمر على إبرام عقود استراتيجية طويلة الأجل، تحقيق نتائج تفوق أداء السوق، وتبلغ قيمة عقودها في السوق نحو 1.6 مليار دولار كما في 31 مارس 2019.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «الاستحواذ يعزز مكانة موانئ دبي العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية. وسيرفد أعمال شركتنا «بي آند أو ماريتايم سيرفيسيز» التي تمتلك أكثر من 300 سفينة على مستوى العالم. وكما هو الحال مع موانئ دبي العالمية، قامت «توباز» بتطوير أعمالها وقدمت لعملائها مجموعة من الحلول اللوجستية مكّنت الشركة من التفوق. وإننا على ثقة بأن هذا التوجه المبتكر ونطاقه الموسّع سيتيح لوحدة أعمال «توباز» للطاقة والملاحة و«بي آند أو ماريتايم سيرفيسيز» تقديم مستويات غير مسبوقة من الكفاءة ونمو الإيرادات. وتفتح الشراكة الجديدة الباب أمام موانئ دبي العالمية لاستكشاف مجالات عمل جديدة على نطاق أوسع».