شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة ثروات أثرياء فرنسا بأسرع وتيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات اقتصادية أن ثروات أثرياء فرنسا زادت خلال النصف الأول من العام بوتيرة أسرع من وتيرة زيادة ثروات الأثرياء في أي دولة أخرى من العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ثروات أغنى 14 شخصاً في فرنسا والموجودين ضمن مؤشر بلومبرج لأغنى 500 شخص في العالم، زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 78 مليار دولار أي بزيادة 35% مقارنة بثرواتهم في 31 ديسمبر الماضي. (د.ب.أ)

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