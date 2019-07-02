«كونجسبرج ماريتايم» النرويجية تفتتح مقرها في «دبي الملاحية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



افتتحت «كونجسبرج ماريتايم» مقرها الجديد في دبي ضمن «مدينة دبي الملاحية»، في خطوة نوعية تؤكد ثقة المجتمع البحري العالمي بتنافسية وجاذبية التجمع البحري في دبي، ويعزز من مكانتها واحدة من أهم المراكز البحرية في العالم.

وقال عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: «نعتز هذا اليوم بمشاهدة نجاح جهود الاستراتيجية الصناعية البحرية لإمارة دبي والتي تستهدف استقطاب مختلف الشركات البحرية العالمية في الميدان الصناعي البحري لدبي. وشركة كونجسبرج مشهود لها بتفوقها التقني وخدماتها المتميزة في الصناعة البحرية العالمية، ونحن على ثقة بأن تواجدها في دبي سيسهم بالتأكيد في الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة وجاذبية القطاع البحري في الإمارة ويعزز من مكانتها الدولية الطليعية في هذا الميدان».

حضر حفل افتتاح المكتب الجديد نخبة من كبار الشخصيات، وعلى رأسهم ينس إيكاس، السفير النرويجي في الإمارات.

وأوضح مسؤولو مدينة دبي الملاحية بأنّ افتتاح المكتب الجديد ل «كونجسبرج ماريتايم» يمثل إضافة هامة للمكاتب الفرعية لكبرى الشركات الرائدة عالمياً، والتي تتطلع إلى الاستفادة من المقومات التنافسية المميزة للقطاع البحري المحلي الذي يزخر بفرص واعدة تلبي تطلعات المستثمرين الإقليميين والدوليين على السواء. حيث ترحب مدينة دبي الملاحية بافتتاح المكتب الجديد الذي سيمثل بلا شك دفعة قوية لجهود «كونجسبرج ماريتايم» الرامية إلى توسيع نطاق انتشارها ضمن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من بوابة دبي التي تعتبر نقطة التقاء الشرق بالغرب. وتسعى مدينة دبي الملاحية إلى تقديم الدعم اللازم للشركة في سعيها لرفد التجمع البحري المحلي والإقليمي بأحدث نظم الأتمتة والإنذار والمراقبة والملاحة والتحكم، تماشياً مع التزام السلطة البحرية بالنهوض بالصناعة البحرية وفق دعائم قوامها الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا، بما يتواءم ومتطلبات القرن الحادي والعشرين.