«هدنة العشرين» تعيد المكاسب القياسية لـ «وول ستريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساعد تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع، أسواق الأسهم العالمية على الصعود لمستويات قياسية جديدة، بدعم من تفاؤل المستثمرين بشأن قرب توصل الدولتين لحل خلافات التجارة بينهما.

في بورصة نيويورك، صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات أمس الاثنين، ليربح «داو جونز» 250 نقطة على خلفية التفاؤل التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم، كما أن المؤشر الأوسع نطاقاً «ستاندرد آند بورز 500» سجل مستوى قياسياً جديداً في بداية الجلسة ليتجاوز القمة القياسية الأخيرة عند 2964 نقطة.

وتأتي المكاسب القوية في «وول ستريت» عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج في عطلة الأسبوع الماضي على هامش قمة العشرين والتي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وأسفر الاجتماع بين الرئيسين عن استئناف المحادثات العالقة بين البلدين، إضافة للإشارة إلى رفع الحظر عن بيع المعدات الأمريكية لشركة هواوي الصينية.

وارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق بشكل ملحوظ، حيث قفز سهم شركة «سكاي وركس سيليوشنز» بنحو 8.5%، كما ارتفع سهم «ماكرون تكنولوجي» بنحو 6.3%، أمّا سهما شركتي «كوالكوم» و«برودكوم» فحققا مكاسب بنسبة 5.3% و5.4% على الترتيب مع ارتفاع سهم أبل بنحو 2%.

وارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة تزيد على 0.9% ليصل إلى 26853.02 نقطة ويربح 253 نقطة تقريباً، كما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.1% ليرتفع إلى 2974.4 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه، فيما شهد مؤشر «ناسداك» والذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي، زيادة 1.7% مسجلاً 8140.5 نقطة.

وفي القارة العجوز، صعدت الأسواق الأوروبية لتقترب من أعلى مستوى في شهرين في التعاملات المبكرة أمس الاثنين، في مكاسب قادها المؤشر الألماني داكس سريع التأثر بالتجارة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% بينما ارتفع داكس 1.6%، وساهم تخفيف القيود على هواوي فضلاً عن تقرير بأن شركة أبلايد ماتريالز، موردة معدات أشباه الموصّلات الأمريكية، ستشتري كوكوساي إلكتريك اليابانية مقابل حوالي 2.3 مليار دولار، في قفزة لأسهم الشركات الأوروبية المنتجة للرقائق في التعاملات المبكرة. وارتفعت أسهم إنفنيون وسيلترونيك وديالوج سيمي واس.تي ميكرو بين 3 و6 % ودفعت مؤشر قطاع التكنولوجيا لأعلى مستوى في عام.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني في ختام التعاملات لأعلى مستوى منذ 7 مايو/‏أيار الماضي مُسجلاً 21729.9 نقطة، أما في الصين، فزاد مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 2.2% إلى 3044.90 نقطة. وقفز المؤشر نيكاي الياباني أكثر من 2% إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من شهرين أمس الاثنين مع تحسن الشهية للمخاطرة بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة، في حين تلقت أسهم شركات التكنولوجيا دعماً من تخفيف القيود على هواوي.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 2.1% إلى 21729.97 نقطة، في أفضل مستوى إقفال للمؤشر القياسي منذ السابع من مايو/‏ أيار.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.2% إلى 1584.85 نقطة، مع تقدم جميع قطاعاته الفرعية الثلاثة والثلاثين.(وكالات)