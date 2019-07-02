«غرفة الشارقة» تدعو لاستشراف الاستثمار المتبادل مع فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رجال الأعمال والمستثمرين في إمارة الشارقة إلى استشراف واقتناص الفرص الاستثمارية المتبادلة مع مجتمع الأعمال في الجمهورية الفرنسية، بما يُسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية العريقة بين الإمارات وجمهورية فرنسا. وأكدت الغرفة أهمية فرنسا كسوق داخل الاتحاد الأوروبي، مُبدية استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص في الإمارة لبناء شراكات عمل مع مجتمع الأعمال الفرنسي في شتى المجالات الاستثمارية، والعمل على تسهيل التبادل التجاري ودخول المنتجات الوطنية التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية إلى الأسواق الفرنسية.

جاء ذلك خلال فعاليات «الملتقى الاقتصادي بين الشارقة وفرنسا»، الذي نظمته الغرفة في مقرها أمس بالتعاون مع مجلس الأعمال الفرنسي في دبي، وتمت خلاله مناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة للشركات الفرنسية في القطاعات الاقتصادية، والسياحية، والثقافية في إمارة الشارقة.

حضر فعاليات الملتقى عبدالله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ولودوفيك بوي السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة، بالإضافة إلى جوفروا بونوتيل رئيس مجلس الأعمال الفرنسي في الدولة، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر«استثمر في الشارقة»، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومسؤولون من عدد من الدوائر والهيئات الحكومية وحشد من ممثلي القطاع الخاص في الشارقة وفرنسا.

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مكانة متميزة



ورحّب عبد الله سلطان العويس بأعضاء مجلس الأعمال الفرنسي، متمنياً أن يسهم الملتقى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن دولة الإمارات تجمعها علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية متميزة مع فرنسا.

وأضاف العويس: إن تنظيم الملتقى يعكس السمعة الحسنة التي تحظى بها إمارة الشارقة ليس على المستوى الاقتصادي فحسب؛ وإنما مكانتها الثقافية والعلمية المتميزة على المستوى العالمي، وما توليه من اهتمام كبير على صعيد نشر الثقافة وصناعة الكتاب والفكر والبحث والترجمة والفنون، والتي كان آخر إنجازات الإمارة اختيارها عاصمة عالمية للكتاب للعام 2019 من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) وذلك كتتويج لجهد دؤوب ومستمر بذله صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،



تطور ملحوظ



وأشار العويس إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مجالات عدة وأهمها الاقتصادية، حيث تُقدم الشركات والخبرات الفرنسية إسهامات مؤثرة في مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وهذا ما يؤكده حجم المبادلات التجارية للبضائع والسلع بين البلدين، حيث تحتل الإمارات المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من بين أسواق التجارة الفرنسية، لافتاً إلى أن قيمة الصادرات الفرنسية بلغت 3.4 مليار يورو، وحجم المبادلات التجارية بين البلدين 4.5 مليار يورو، كما يوجد أكثر من 600 فرع للشركات الفرنسية العاملة في الإمارات.وأكد العويس أن إمارة الشارقة تحتل مكانة متميزة كمقر مثالي لعمليات الشركات الفرنسية في الشرق الأوسط، حيث وصل عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في الشارقة إلى 113 شركة، فيما وصلت قيمة صادرات وإعادة صادرات الشارقة إلى فرنسا 30 مليون درهم حسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة.أهم الوجهات الاقتصادية

وأكد لودوفيك بوي أن إمارة الشارقة تعد إحدى أهم الوجهات الاقتصادية لجمهورية فرنسا، وأن السفارة ترحب بالتعاون مع «غرفة الشارقة» وتنسيق الجهود المشتركة التي من شأنها أن تُسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مراحل أكثر تقدماً، بما يخدم مجتمع الأعمال ويدعم تطلعات القطاع الخاص لدى كل جانب على الصعيد التجاري والاستثماري، مضيفاً أن الملتقى الاقتصادي محطة مهمة لإلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والعمل على تبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون والاستثمار، كما ثمّن جهود غرفة الشارقة في العمل على تنظيم الملتقى بهدف تطوير العلاقات، إلى جانب ما تقدمه من تسهيلات لرجال الأعمال الفرنسيين وشركاتهم العاملة في الإمارة، داعياً المستثمرين في دولة الإمارات لزيارة بلاده والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات.

وقال محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة إن اللقاء مع الوفد الفرنسي الزائر شكل فرصة مواتية لمناقشة كافة الأمور ذات العلاقة بالتعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين، معتبراً أن هذه اللقاءات والفعاليات المباشرة مع كافة القطاعات الاقتصادية للدول الصديقة تعتبر ركيزة أساسية في خطط دعم القطاع الخاص في الدولة، والتعريف بإمكاناته وقدراته التنافسية، والترويج الاقتصادي والاستثماري وتحفيز مجتمعات الأعمال والمجالس الاقتصادية في الدولة لزيارة الشارقة والاطلاع عن كثب على الفرص المتاحة والتعاون الاستثماري واتخاذ الإمارة منطلقاً نموذجياً لأعمالهم في المنطقة.