شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك إماراتية تنجز قرضاً مشتركاً ب 1.37 مليار لباكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبرمت جمهورية باكستان الإسلامية ممثلة في وزارة المالية في يونيو/ حزيران 2019، صفقة تسهيلات مالية مشتركة لأجل مزدوجة الشريحة بقيمة 375 مليون دولار (1.37 مليار درهم) تضم تسهيلات مالية تقليدية وإسلامية، قدمها ائتلاف من البنوك الإماراتية التي نجحت في تمويل هذا الالتزام. وقد أنشأت البنوك أيضاً ائتلافاً عاماً لتعزيز حجم التسهيلات وفقاً لآلية تتيح رفع قيمتها.

وتولت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة» دور المنسق العالمي للتسهيلات، وقام بإدارتها وترتيبها «دبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني» و«نور» و«دبي الإسلامي» و«بنك المشرق» و«الشارقة الإسلامي» وتولت أيضاً دور مديري الاكتتاب والمنظمين المفوضين الرئيسيين بترتيب الصفقة.

وتمثل التسهيلات صفقة ناجحة أخرى بالنسبة لوزارة المالية الباكستانية وتأتي تأكيداً على ثقة المستثمرين في إمكانات البلاد بدعم من التعديلات الهيكلية المتواصلة والاستثمارات القائمة في البنية التحتية للبلاد.

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