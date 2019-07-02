شكرا لقرائتكم خبر عن «الشعب» يتعهد بمواجهة الخلافات التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن البنك المركزي في الصين أنه سيلعب دوراً فعالاً في الاستجابة للخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان أمس الاثنين إن في الوقت الحاضر يتعين توجيه اهتمام خاص نحو المخاطر التي تأتي من الخارج، بحسب وكالة «رويترز»، وأضاف البنك: «يجب منع الصدمات الخارجية وتقلبات وعدوى السوق».
كما شدد المركزي الصيني على أنه سيمنع ويحل المخاطر داخل مؤسساته الرئيسية. وفي سياق منفصل صرح مستشار المركزي الصيني أن الاقتصاد من المحتمل أن يتجاوز مستهدف النمو في العام الجاري حال عدم تدهور النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وتابع ما جون: «في حالة عدم حدوث مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، فإن احتمالية الإبقاء على نمو الناتج الإجمالي المحلي أعلى 6% في العام الجاري ستكون كبيرة».
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