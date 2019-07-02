«Hub71» تواصل تحفيز مجتمع الشركات الناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

أعلنت «Hub71»، إحدى مبادرات برنامج «غداً 21» والمنصة التكنولوجية العالمية بالتعاون مع شركة «مبادلة للاستثمار» و«مايكروسوفت» وصندوق «سوفت بنك فيجن» و«سوق أبوظبي العالمي»، أمس عن إطلاق مسابقة«Hub71» للتوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يديرها «منتدىMIT » لريادة الأعمال في العالم العربي، بالشراكة مع كلٍ من شركة «الدار العقارية» ودائرة الصحة - أبوظبي و«سوق أبوظبي العالمي».

سوف تستهدف المسابقة مشاركين من شبكة «منتدىMIT» لريادة الأعمال في العالم العربي، وتمنح المتسابقين العشرة الذين وصلوا إلى مرحلة التصفيات النهائية، الفرصة لتقديم أفكار مشروعاتهم للشركات وأصحاب رأس المال الجريء وذلك من خلال ورشة عمل تعقد في أبوظبي. ومن المقرر أن تقوم لجنة التحكيم في المسابقة باختيار ثلاثة فائزين لنيل الجوائز التي تقدمها كل من شركة «الدار العقارية» ودائرة الصحة - أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي. وستحصل الشركات الناشئة الفائزة في المسابقة على فرصة للانضمام إلى مجتمع الأعمال ضمن منصة «Hub71».

وتهدف «Hub71» من خلال هذه المسابقة إلى جذب أفضل روّاد الأعمال من الشرق الأوسط، وتسريع خطط توسعهم، وذلك من خلال توفير حزم الدعم من حيث المعيشة والضمان الصحي والمساحات المكتبية وتأشيرات لروّاد الأعمال مدتها خمس سنوات.

كما تمنح المنصة لرّواد الأعمال الاستفادة من البرامج المخصصة للمؤسسات، والتمويل من شركات رأس المال الجريء والمستثمرين، بما في ذلك الدعم الذي يوفره مكتب أبوظبي للاستثمار.



طيف من الفرص



كما جرى أمس الإعلان عن الجولة الأولى للتمويل في إطار صندوق مشاريع غداً، الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار أخيراً، والبالغة قيمتها 50 مليون درهم للاستثمار في شركات ناشئة تتخذ من أبوظبي مقراً لها وشركات إدارة صناديق جديدة. وتشمل المجموعة الأولى الشركتين الناشئتين «بت أُواسيس» و«لمسة»، اللتين تتخذان من منصة «Hub71» مقراً لهما. كما حصلت كلٌ من شركتي «ياكوب» و«بروتندرز» التزامات بتمويلات من المنصة. ومن المقرر أن تتلقى هذه الشركات درهماً يعادل درهماً مقابل كل درهم ينفقه المستثمرون الأساسيون فيها.



استجابة واسعة

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وقالت إلهام القاسم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار والمدير التنفيذي لبرنامج «غداً 21» بمكتب أبوظبي التنفيذي: «سعداء بهذا الزخم الذي يشهده مجتمع الأعمال والشركات الناشئة في أبوظبي، وبالجهد المتميز الذي تقوم به منصة «Hub71» من حيث الفرص التي تتيحها للشركات التي تعمل ضمن المنصة. وقد حظي صندوق مشاريع غداً باستجابة واسعة من كلٍ من الشركات الناشئة التي تتطلع إلى الحصول على التمويل لنمو أعمالها وشركات إدارة الصناديق الجديدة الهادفة إلى ترسيخ حضورها بأبوظبي. يأتي ذلك في الوقت الذي يضطلع الصندوق بدور محوري في تعزيز التوسع للشركات الناشئة ضمن «Hub71» ولمنظومة الشركات بشكل عام. لدينا قائمة حافلة بالشركات الناشئة المؤهلة، وإنني متحمّسة للإعلان عن المزيد منها قريباً. ونتطلع إلى تحقيق هذه الشركات انتشاراً، وإلى ترسيخ تأثيرها من خلال ابتكاراتها لتحفيز التحول الرقمي للشركات الأخرى في أبوظبي».

وخلال إحاطة إعلامية عُقدت أمس، فقد أعلنت شركة «الدار العقارية» عن أنها سوف تمنح الفائز في المسابقة استثماراً نقدياً بقيمة 250 ألف درهم وتوفير سكن مجاني في واحدة من العقارات المتميزة التابعة لها لمدة عام، بالإضافة إلى الحصول على تدريب مجاني من شركة التطوير والعقارات. أما بالنسبة لدور سوق أبوظبي العالمي في المسابقة فيتمثل في منح الفائز استفادة مجانية من برنامج المختبر التنظيمي، وهو حاضنة تجارب آمنة للتقنيات التنظيمية، ومنصة عرض مجانية للمشاركة في قمة «فينتك أبوظبي» المقرر انعقادها في شهر أكتوبر المقبل، فضلاً عن إتاحة فرصة للمشاركة في «تحدي فينتك للابتكار في أبوظبي» وفرصة تدريب قيّمة من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي.

وتمنح دائرة الصحة - أبوظبي فرصة للفائزين عبارة عن برامج تدريب ومسرّعات، واستفادة كاملة من الدعم الذي تتيحه الشبكة التابعة للدائرة والتي تضم مؤسسات شريكة ومستشفيات وشركات تأمين صحي ولجنة التقييم التكنولوجي بأبوظبي ومجموعة من الهيئات والجهات الحكومية في الإمارة، بالإضافة إلى توفير فرص مثمرة من القطاع الخاص.



الابتكار والتحول الرقمي



وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تتسق أهداف المسابقة مع استراتيجيتنا بشكل وثيق، حيث يشكّل كلٌ من الابتكار والتحول الرقمي العوامل الرئيسية التي ترسي الأساس لإنجاز التميز لعملياتنا، ورؤيتنا في التركيز على احتياجات عملائنا، وتحقيق النمو والتوسع لعملياتنا. وتتيح لنا المسابقة فرصة متميزة للتواصل مع الشركات الناشئة بالمنطقة، واستكشاف سبل تنفيذ أفكارها بالنسبة لشركة الدار».

وقال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى لسوق أبوظبي العالمي: «سعداء بهذا الإنجاز المتميز في الشراكة بين «Hub71» ومنتدى «MIT» لريادة الأعمال في العالم العربي. يأتي ذلك في الوقت الذي يلتزم سوق أبوظبي العالمي بشكل تام بدعم جهود إرساء منظومة تقنية حيوية ومستدامة في أبوظبي ودولة الإمارات. وإننا كمركز مالي دولي وبصفتنا جهة تمكين أعمال المنصة، نتطلع إلى استقطاب المزيد من شركات التقنية المالية لممارسة أعمالها في الشرق الأوسط انطلاقاً من أبوظبي، وتستفيد من الإطار التشريعي المحفّز والمبادرات المخصصة لتحقيق اقتصاد رقمي قائم على البرامج الذكية».

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «إن هدفنا هو تحقيق الابتكار لمتعاملينا وللفئات المختلفة التي تستفيد من خدماتنا، والذي سيسهم بدوره في اقتصاد أبوظبي ورفاهيتها. ومن خلال هذا الهدف الذي يجمعنا ومنصة Hub71، فسوف نتمكّن من دعم الشركات الناشئة والتي لديها الاستعداد لدعمنا من أجل تحقيق التميز وإرساء أفضل منظومة للرعاية الصحية لأبوظبي».

وقالت مايا رحال، المدير العام لمنتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي: «إننا سعداء بالتعاون مع Hub71 لإقامة هذه المسابقة، لما ستتيحه للمستفيدين من مبادرتنا للتمتع بالمحفزات والفرص التي لم تتوفر إلا بفضل الرؤية الاستشرافية لحكومة أبوظبي والرامية إلى مواكبة التغيرات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي».



انضمام 4 شركات و9 أخرى تحت الإجراء



كشف محمود عدي الرئيس التنفيذي لـ «Hub71» إحدى مبادرات برنامج «غداً21» أنه تمت الموافقة على 4 شركات للاستفادة من منصة «Hub71» لدعم وتحفيز الشركات الناشئة، وهناك 9 شركات ما زالت تحت الإجراءات للموافقة عليها، وهدفنا أن يرتفع عدد الشركات في هذه المنصة إلى 25 شركة مع نهاية العام الحالي وإلى 100 شركة خلال ثلاث سنوات، وأكد في حديث للصحافة على هامش الإحاطة الإعلامية التي عقدت أمس في أبوظبي حول الحوافر التي تقدمها منصة «هب 71» أن الهدف جعل أبوظبي بيئة عالمية المستوى لتعزيز أنشطة الشركات التقنية الناشئة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتوفير الوظائف بما يساهم في تعزيز جهود التنوع الاقتصادي. وأضاف: بإمكان شركات التكنولوجيا الناشئة والشركات التي تسعى إلى التطور والنمو، وأصحاب رأس المال الجريء، ورواد الأعمال الانضمام إلى «هب 71».

وحول المؤهلين للاستفادة من الحزم التحفيزية لـ «هب 71» قال عدي: ينبغي على الشركات المؤهلة للحصول على الحزم التحفيزية من «Hub71» استيفاء المعايير التالية: أن تكون شركات تكنولوجيا ذات نمو مرتفع، وتستهدف قاعدة مستخدمين كبيرة أو إيرادات مجمعة محتملة، وتقديم تقنيات أو نماذج أعمال تحويلية ذات تأثير ملحوظ، وأن تكون الشركة قد نجحت في تأمين تمويل خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن يكون لها وجود ملحوظ «غالبية أعضاء فريق العمل» في «Hub71». وحول التمويل قال عدي: «الشركات التي تأتي إلى«Hub71» ستتوفر لها حزم الدعم من حيث المعيشة والضمان الصحي والمساحات المكتبية وتأشيرات لروّاد الأعمال مدتها خمس سنوات. كما تمنح المنصة لرّواد الأعمال الاستفادة من البرامج المخصصة للمؤسسات، والتمويل من شركات رأس المال الجريء والمستثمرين، بما في ذلك الدعم الذي يوفره مكتب أبوظبي للاستثمار حيث أعلن عن صندوق بقيمة 535 مليون درهم للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات الناشئة وشركات رأس المال المغامر ضمن منصة «Hub71» اعتباراً من 28 إبريل الماضي، وأضاف أن التحفيز يتراوح ما بين 50%-100% حسب المراحل لدى الشركة المعنية، لدينا شركات السيف تحصل على حوافر 100%، والشركات الناشئة على 50%. وتتراوح قيمة الدعم حوالي 800 ألف درهم للشركات الصغيرة، أما الشركات الناشئة تحصل على دعم بنسبة 50% لثلاث سنوات على أن يكون لديها 25 موظفاً، وتقدر قيمة التحفيز المالي لهذه الشركات بحوالي 3.5 مليون درهم، والشركات لدينا هي شركات محلية وعالمية، هذه الشركات التي تحصل على الدعم والحوافز من «Hub71»، إضافة إلى أنها تحصل على دعم مالي من مكتب أبوظبي للاستثمار إذا كان لديها استثمار خارجي» أما شركات رأس المال الجريء«فإنها تحصل على دولار من مكتب أبوظبي للاستثمار مقابل كل دولار يتم استقطابه من قبل هذه الشركات من الخارج. وعن نوعية الشركات في المنصة قال عدي:»إنها تنقسم إلى شركات الفنتيك، وشركات البلات فورم، شركات متخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية.