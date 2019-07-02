شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يستقطب 48 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4978.56 نقطة، مع تباين إغلاقات المؤشرات القطاعية التي ارتفعت في الاتصالات والصناعة والخدمات.
شهد السوق تداول 32.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 115.14 مليون درهم، نفذت من خلال 1365 صفقة، وجرى تداول أسهم 25 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 10 شركات.
وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 48 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.27% مغلقاً عند 14.72 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات وصلت إلى 15 مليون درهم، وزاد بنسبة 0.48% ليغلق عند 16.76 درهم، ثم سهم «الدار» بتداولات وصلت إلى 13.6 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.53% إلى 1.88 درهم.
وكان أكبر الرابحين سهم «الجرافات البحرية» بنسبة ارتفاع 6.06% إلى 3.5 درهم، تلاه سهم «منازل» وصعد بنسبة 3.14% ليغلق عند 0.36 درهم، ثم سهم «سيراميك رأس الخيمة»، بارتفاعه 2.04% مغلقاً عند 1.5 درهم.
وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «أسمنت الخليج»، منخفضاً بنسبة 9.72% إلى 0.65 درهم، تلاه سهم «بلدكو» وهبط بنسبة 4.41% مغلقاً عند 0.33 درهم، ثم سهم «أغذية» ونزل بنسبة 2.7% وأقفل عند 3.6 درهم.
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