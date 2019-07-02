الحسيني: مرحلة مميزة بمسيرة «الاتصالات المتكاملة»

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عيّنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، قيس بن حميدة بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة، ابتداءً من 14 يوليو/تموز الجاري.

وقال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسعدنا انضمام قيس إلى الفريق التنفيذي في شركتنا، ونحن واثقون من الإضافة الكبيرة التي سيقدمها لنا؛ لما يمتلكه من خبرة كبيرة في مجال الشؤون المالية، خاصةً فيما يتعلق بتحديد الاستراتيجيات، وضمان تنفيذها بشكل فاعل. نحن في مرحلة مميزة في مسيرة تطور الشركة؛ لذلك نحتاج إلى موظفين أكفاء؛ لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للمرحلة القادمة، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق».

ومن جانبه، قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسعدني الترحيب بقيس، الذي عرفته منذ سنوات عديدة، ليكون أحد أعضاء الفريق التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. يتمتع قيس بن حميدة بسنوات طويلة من الخبرة؛ نظراً لتوليه مناصب عليا في العديد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات إلى جانب امتلاكه لسجل حافل بالإنجازات في قيادة العمليات المتعلقة بالتمويل والتحول المؤسسي إلى جانب مساهماته في تحسين الأداء التشغيلي في جميع الشركات التي عمل فيها. وبلا شك ستساهم خبرته الطويلة في قطاع الاتصالات عبر أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن معرفته الكبيرة بتوجهات القطاع في المنطقة بتقديم إضافة كبيرة لنا وتعزيز خططنا ومسارات نمونا خلال المرحلة القادمة».

شغل قيس بن حميدة منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي»، وقبلها تدرج في عدد من المناصب في شركات في مصر وإيطاليا، وفرنسا وأمريكا.