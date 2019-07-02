«الإمارات الإسلامي» ينضم إلى برنامج ضمان التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة

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وقع «الإمارات الإسلامي»، اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، يصبح بموجبها أول مصرف إسلامي ينضم إلى برنامج ضمان التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة في خطوة تعكس التزام الطرفين بدفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات.

ويهدف البرنامج البالغة قيمته 100 مليون درهم إلى دعم أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021؛ بتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى 70% بحلول عام 2021، ويأتي انسجاماً مع الجهود الوطنية المتواصلة؛ لتنويع الاقتصاد وإرساء دعائم اقتصاد ما بعد النفط.

وتقدّم المبادرة تمويلاً يصل إلى مليوني درهم للشركات الناشئة عبر البنوك الشريكة لمصرف الإمارات للتنمية الذي يضمن حتى 85% من مبلغ التمويل. ويقدّم البرنامج أيضاً تمويلاً يصل إلى 5 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحالية؛ حيث يضمن المصرف حتى 70% من مبلغ التمويل.

وقال صلاح أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: الاتفاقية ستسهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول إلى التمويل الذي تحتاج إليه، علاوة على الارتقاء بمستويات بيئة أعمال هذا القطاع الحيوي. ويمثل دعم هذه الشركات أولوية قصوى بالنسبة لنا في «الإمارات الإسلامي» وسنحرص بالتأكيد على مواصلة تقديم أفضل الحلول المصرفية المدعومة بأرقى مستويات خدمة العملاء لهذا القطاع المتنامي.

وقال فيصل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: جاء تصميم برنامجنا الأحدث استناداً إلى احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانسجاماً مع التزام مصرف الإمارات للتنمية بتأسيس محفظة متكاملة من منتجات وحلول التمويل المبتكرة التي من شأنها تعزيز القدرات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.