صيف حافل في جزيرة ياس بباقة من التجارب الاستثنائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



تستقبل جزيرة ياس في أبوظبي زوارها من العائلات والسياح القادمين إلى إمارة أبوظبي والإمارات، بباقة من التجارب الاستثنائية التي جرى تصميمها خصيصاً لتكون ملاذاً في موسم الصيف. فالتنوع والسعادة مع مزيج من التشويق والمغامرات هي سمات أساسية تسعى جزيرة ياس في أبوظبي إلى تقديمها بما يتفق مع تفضيلات الزوار واهتماماتهم.

وتحتضن الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي مجموعة من المعالم السياحية التي تعتبر الوحيدة والأولى من نوعها على مستوى العالم لتلبي تطلعات جميع الزوار من داخل الدولة، أو خارجها، إذ تزخر محفظتها بتجارب فريدة حازت على جوائز عالمية مرموقة، بما في ذلك المدن الترفيهية الداخلية والخارجية، وحلبة سباق للسيارات عالمية المستوى، ووجهة التسوق الأكبر في أبوظبي، إضافة إلى ملعب لينكس للجولف وشاطئ ومرسى مذهلين، وأكثر من 160 مطعماً ومقهى.