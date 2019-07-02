شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» تبدأ تسليم 315 منزل تاونهاوس في «كلاريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة «داماك العقارية» عن بدء عمليات تسليم المنازل في مجمّع «كلاريت»، أحد المجمّعات الأساسية لمشروع «أكويا»، الذي يمتد على مساحة 55 مليون قدم مربعة. ويحظى مجمّع «كلاريت»، الذي يضم 315 منزل تاونهاوس، وبعد استكمال عمليات تسليم المنازل في مجمّع «كلاريت»، ستبدأ «داماك» بتسليم أكثر من 1300 منزل في مجمّعاتها السكنية الأخرى، ضمن المشروع، خلال الأشهر القادمة.

تسير العمليات الإنشائية في مشروع «أكويا»، على قدم وساق بدعم من مجموعة واسعة من عقود التطوير، التي منحتها الشركة على مدى العامين الماضيين. وتم استكمال عمليات بناء جميع الطرقات الداخلية للمشروع، كما شارفت عمليات بناء المركز المجتمعي المرتقب على نهايتها. وكما سيتم افتتاح متجر «كارفور ماركت» في المشروع مع نهاية العام الحالي.

وقال علي سجواني، المدير العام للعمليات في شركة داماك العقارية: يحمل مشروع «أكويا» أهمية خاصة بالنسبة لنا، ويسرنا أن نرحب بأول قاطني منازل التاونهاوس العصرية في مجمّع «كلاريت». وكانت «داماك العقارية» قد ضاعفت جهودها؛ لاستكمال المشروع خلال العام الجاري، وقامت بتسليم أكثر من 727 منزلاً في مشروع «غالية»، أول برج سكني فاخر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تطوره الشركة.

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