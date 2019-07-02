شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مؤشر الخدمات الذكية يعد برنامجاً تشاركياً بين الجهات الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الاجتماع الدوري الثاني والعشرين للفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية، أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ويضم الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية ممثلين عن 11 جهة اتحادية ومحلية حكومية.

ويأتي هذا الاجتماع بهدف الاطلاع على ما تم إنجازه بخصوص خطة العمل التي تقوم وفق مفهوم المراحل السداسية (O6 )، والتي تمثل خريطة طريق تستهدف وصول دولة الإمارات إلى المركز الثالث عالمياً بحلول منتصف العام الحالي.

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