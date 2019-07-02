«أوبك» تمدد اتفاق خفض الإنتاج 9 شهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مانويل كيفيدو، وزير النفط الفنزويلي ورئيس منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إن المنظمة وافقت على تمديد خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر.

وأفادت وكالة أنباء «بلومبيرج» بأن تصريحات كيفيدو للصحافيين، جاءت على هامش اجتماع للمنظمة في فيينا.

وأضاف كيفيدو أن فنزويلا تحافظ على الاستقرار، وقال إن «أوبك» تهدف إلى «سوق مستقرة»، موضحاً أنه من المحتمل أن يكون هناك اجتماع لأوبك في كراكاس، ولكن ليس هناك شيء محدد. ويعكس هذا التمديد الوضع على الجانب الاستراتيجي والتكتيكي، إذ يقر بالتوقعات الكئيبة لعام 2020 بالنسبة للعرض والطلب في خضم تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.

كما يتيح لأوبك أن تظهر للسوق أنها مستعدة للإبقاء على خفض الإنتاج، بينما تحتفظ بمرونة في تعديل الاتفاق عندما تجتمع مرة أخرى قبل نهاية العام.

ومن جهته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن هناك مزيداً من الدول تريد تمديد اتفاق النفط لمدة 9 أشهر لما بعد يونيو/‏حزيران 2019، وأضاف أن التمديد 9 أشهر يعطي المنتجين الوقت لإعادة التوازن للسوق، مؤكداً التزام المنتجين بتحقيق التوازن في السوق.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل أمس الاثنين، ولامست العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام برنت، تسليم سبتمبر/‏ أيلول، ذروة الجلسة عند 66.63 دولار للبرميل وكانت مرتفعة 1.72 دولار، بما يعادل 2.7% عند 66.46 دولار للبرميل في بداية الجلسة، قبل أن تقلص مكاسبها في وقت لاحق عند 1.7%.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 1.52 دولار أو 2.6% مسجلة 59.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع عند 60.13 دولار، قبل أن تقلص مكاسبها في وقت لاحق عند 1.9%. (د ب أ)