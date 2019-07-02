شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: الشريحة الأخيرة ببرنامج الإصلاح تساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، إن الدولة تسير على خطى متوازنة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى الذى بدأ منذ 5 أعوام، ونجحت فى تحقيق أهدافه خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن توجه الدولة لرفع الدعم عن مواد الطاقة بشكل تدريجى ساهم فى خفض حجم الإنفاق لدى الدولة، موضحا أنه عقب 2011 تعرضت الدولة لخسارة الكثير من مواردها، وهو ما دفعها للبحث عن مصادر جديدة لتقليل العجز فى الموازنة ومنها رفع الدعم عن عدد من السلع وفرض الضرائب.

وأضاف بدرة فى تصريح لـ"الخليج 365" أن سياسات الدولة الاقتصادية ووضع برنامج إصلاح تحت مظلة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يساعد على جذب استثمارات أجنبية إلى مصر، وذلك نظرا لأن أى استثمارات تأتى وفق دراسات وأبحاث متعددة للسوق والاعتماد على الضمانات الكافية والاستقرار المطلوب للحفاظ على حقوق المستثمر، وهو ما يوفره البنك الدولى وصندوق النقد، حيث إن الاستقرار الاقتصادى والبرنامج الذى تنفذه الدولة يشجع المستثمر الأجنبى على دخول السوق المصرى.