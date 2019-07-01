“أوبك” تمدد خفض إنتاج النفط 9 أشهر

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قبل انتهاء اجتماع منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” في فيينا، كشف مندوب احدى الدول المشاركة عن اتفاق اعضاء المنظمة على تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر، بحسب “رويترز”.

وانتهى الاتفاق السابق الأحد الماضي، الذي يتضمن حاليا خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا، كما أنه بتمديد الاتفاق تسعة أشهر سينتهي في مارس 2020.