الان تتابع الفالح: الاقتصاد العالمي في النصف الثاني يبدو أفضل مما كان يبدو عليه قبل أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:07 م, 1 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الطاقة خالد الفالح، إن الاقتصاد العالمي في النصف الثاني يبدو أفضل مما كان يبدو عليه قبل أسبوع.

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