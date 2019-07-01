البترول: 8 مليارات دولار حجم تعاملاتنا مع المؤسسة الدولية الإسلامية منذ 2008

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال احتفالية المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بمناسبة إتمام عمليات تمويل لشريحة متميزة تبلغ 130ر1 مليار دولار لدعم قطاعى الطاقة والسلع الغذائية فى مصر ضمن الاتفاقية الإطارية البالغة 3 مليارات دولار، أن تعاملات قطاع البترول مع المؤسسة كان له نصيب الأسد، بلغ حوالى 8 مليارات دولار منذ عام 2008.
وأكدت الوزارة، على أهمية التعاون القائم والمستمر مع المؤسسة الذى كان متاحا فى التوقيت المناسب والتمويل اللازم، مشيرة إلى أن المؤسسة قدمت كل الدعم والمساندة الذى كان فورى ولحظى خاصة عندما كان تصنيف مصر الائتمانى متأخرا خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيه 2013.
ووجهت وزارة البترول الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنوك التى قدمت التسهيلات والدعم لتوفير التمويل للمساهمة فى توفير جانب من الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، التى يعد توفيرها أمنا قوميا لمصر، مؤكدة على أن قطاع البترول بالوفاء بكل الاستحقاقات فى مواعيدها المحددة.
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