وزير الثقافة يدعو حاكمة طوكيو لاستكشاف العلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - طوكيو
بحث وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان مع حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، في العاصمة اليابانية طوكيو أمس، فرص التبادل الثقافي بين المملكة واليابان. ودعا حاكمة طوكيو لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري في المحافظة الغنية بالتراث الطبيعي والإنساني.
وأكد الأمير بدر وجود فرص كبيرة للشراكات الثقافية بين البلدين، في ظل ما يحظى به قطاع الثقافة في المملكة من رعاية ودعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
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