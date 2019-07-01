مانجا للإنتاج تفتتح فرعا في طوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز »مسك الخيرية«، فرعها في العاصمة اليابانية طوكيو، في خطوة تعكس نمو أعمال الشركة دوليا، ونجاح شراكاتها مع الجانب الياباني خلال الأعوام الماضية، فيما صاحب افتتاح الفرع توقيع مذكرة تفاهم جمعت بين مانجا للإنتاج، وشركة كادوكاوا، وجامعة طوكيو للتكنولوجيا وبنك ميزوهو، ومركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مانجا للإنتاج بدر العساكر إن العلاقات السعودية اليابانية علاقات متينة وراسخة منذ أكثر من 65 عاما، وهو ما من شأنه إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة للتعاون في مختلف المجالات لا سيما المجالات الإبداعية منها، والتي نشهد اليوم جزءا مهما منها يتمثل في افتتاح فرع شركة مانجا في اليابان.

مجال الرسوم المتحركة

وأوضح العساكر أن افتتاح فرع شركة مانجا يأتي امتدادا لتعاون مشترك مع جهات إبداعية يابانية عدة، تحقق من خلاله إنجازات في صناعة وإنتاج المحتوى الإبداعي، مشيرا إلى أن افتتاح فرع شركة مانجا في اليابان سيعزز من هذه الشراكة التي بدأت تؤتي ثمارها عبر إنتاج أعمال إبداعية مشتركة وإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية للشباب المهتمين من الجنسين بمجال الرسوم المتحركة.

تخريج 25 طالبا

وشهد العام الحالي 2019 حضور بعض الخبراء في المجالات الإبداعية للعاصمة الرياض، وضم عدد من الطلاب والطالبات إلى برامج تدريبية في اليابان، وعلى رأسها أكاديمية كادوكاوا التابعة لشركة كادوكاوا، فيما استقطبت مانجا عددا من خبراء الشركة، وأقامت دورة «معمل فنون المانجا»، الذي شهد تخريج 25 طالبا وطالبة بالتعاون مع أكاديمية مسك.

وشكلت هذه المجموعة أول دفعة رسمية من رسامي القصص المصورة (فن المانجا) في السعودية، والتي أدت إلى الإعلان عن برنامج «مسك/ كادوكاوا»، وإرسال 16 طالبا وطالبة لبرامج متقدمة في المجال نفسه بفرع شركة كادوكاوا في ماليزيا، نظير تنامي هذه الصناعة بين أوساط جيل الشباب في المملكة.

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إلحاق طلاب سعوديين

وعلى خلفية التوقيع مع جامعة طوكيو للتكنولوجيا التي تعد إحدى أميز جامعات اليابان في التعليم، أسهمت مانجا خلال الأيام الماضية في إلحاق مجموعة من الطلاب السعوديين في التقنية الحيوية بالجامعة، كجزء من برامج مسك التدريبية في اليابان، كما كان لشركة مانجا للإنتاج تعاون سابق في بداية العام الحالي مع جامعة طوكيو للتكنولوجيا وهيئة المرئي والمسموع والحكومة اليابانية، وذلك في تدريب 10 طلاب في مجال تصميم ألعاب الفيديو.

تدريب أفراد استثنائيين

وفي إطار التوقيع مع بنك ميزوهو، تنبثق المذكرة من برنامج «مسك/ ميزوهو للتدريب التعاوني» الرامي إلى تدريب عدد من الأفراد الاستثنائيين الذين يتطلعون إلى الاحتراف في المجال المصرفي، لتطوير قدراتهم من خلال تجربة تعليمية شاملة في مجموعة ميزوهو المالية. وتسعى مانجا من خلال شراكاتها إلى تعزيز رؤيتها في أن تكون قائدة إقليميا ورائدة عالميا في إنتاج المحتوى الإبداعي الهادف، وذلك بتقديم منتجات مبتكرة لبناء أجيال مبدعة وطموحة، كدعم الموهوبين عبر البرامج التدريبية المشتركة مع شركائها حول العالم، وذلك بهدف نقل وتوطين مجالات صناعة الإبداع وتعزيزها في المنطقة.

شركة كادوكاوا

تعد إحدى أكبر شركات دور نشر القصص المصورة في اليابان، حيث تحتضن أكاديمية كادوكاوا، التي بدورها تهتم بتدريب واستقطاب الخبرات والمهتمين في صناعة القصص المصورة.

مجموعة ميزوهو

واحدة من أكبر المؤسسات المالية العالمية، تبلغ أصولها ما يقدر بـ1.7 تريليون دولار، وتقدم الخدمات المالية والاستراتيجية الشاملة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والأوراق المالية وإدارة الائتمان والأصول والبطاقات الائتمانية والخدمات المصرفية الخاصة ورؤوس الأموال الاستثمارية، من خلال مجموعة شركاتها بما في ذلك بنك ميزوهو وميزوهو سيكيوريتيز.