سابك ترفع حصتها في الرازي إلى 75 %

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - طوكيو

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أمس في طوكيو، اتفاقية تمديد شراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في شركة الرازي - التابعة لـ»سابك»، بعد شراكة ناجحة استمرت لسنوات طويلة، تخللها نقل للتقنية والمساهمة في ريادة «سابك» العالمية في قطاع البتروكيماويات.

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وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية «سابك» من أجل تنمية العلاقة مع شركاء عالميين، وتعزيز مركزها الريادي في صناعة البتروكيماويات وبالأخص في مادة الميثانول.

وتشمل الاتفاقية التي مددت 20 عاما جديدة، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالمضي قدما فيها، زيادة حصة «سابك» إلى 75% في شركة الرازي وانخفاض حصة الشركة اليابانية إلى 25% فقط، على أن تقوم الشركة اليابانية بدفع أكثر من 5مليارات ريال لسابك مقابل تمديد الشراكة، حيث تستخدم سابك المبلغ لرفع الكفاءة التشغيلية لمصانع «الرازي».

وبموجب الاتفاقية تكون «سابك» مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة للمصنع الجديد لإنتاج الميثانول، ويحق لها بكامل الحرية استخدام تلك التقنية في الفرص الاستثمارية الواعدة للشركة سواء داخل المملكة أو خارجها. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أن الرازي تعد أول شركة مشتركة في تاريخ «سابك» ومن أنجح الشراكات التي دخلتها الشركة منذ 40 عاما، ويعـد تمديدها لعشرين سنة إضافية أكبر دليل على ذلك مما يعزز التعاون الاستراتيجي السعودي الياباني، وفقا لرؤية المملكة 2030.